Tecnológico de Saltillo sigue cerrado y sin fecha de regreso

Ante este panorama, el plantel permanecerá cerrado como medida de seguridad, mientras las autoridades educativas reiteran su disposición de continuar dialogando

Mientras el Gobierno Federal no logre una solución definitiva al conflicto del Instituto Tecnológico de Saltillo, las afectaciones sobre el bulevar Venustiano Carranza continuarán perjudicando a estudiantes, trabajadores y automovilistas que diariamente utilizan esta importante vialidad.

La situación ha generado cuestionamientos sobre la falta de una intervención efectiva de las autoridades federales competentes, pues un problema interno de la institución mantiene alterada la movilidad de la capital coahuilense, además de poner en incertidumbre el futuro académico de cientos de jóvenes.

Tecnológico informa sobre propuestas de solución

A través de un comunicado, la Dirección del Tecnológico dio a conocer que, con el acompañamiento de representantes de los tres niveles de gobierno, ya fueron atendidos los puntos del pliego petitorio mediante distintas propuestas de solución.

Sin embargo, aseguró que los estudiantes manifestantes no han aceptado los planteamientos ni accedido a establecer una mesa formal de negociación, por lo que hasta el momento resulta imposible definir una fecha para reanudar las clases, así como garantizar la realización de evaluaciones, proyectos y ceremonias de graduación.

Ante este panorama, el plantel permanecerá cerrado como medida de seguridad, mientras las autoridades educativas reiteran su disposición de continuar dialogando.

Conflicto afecta la educación y la movilidad en Saltillo

Entretanto, las familias saltillenses siguen enfrentando las consecuencias de un conflicto que requiere mayor atención y sensibilidad del Gobierno Federal, ya que la falta de acuerdos no solamente afecta el derecho a la educación de los universitarios, sino también la tranquilidad y las actividades cotidianas de una ciudad que espera recuperar cuanto antes la normalidad.