Tecnológico de Saltillo logra alta colocación laboral en Coahuila

El Tecnológico de Saltillo cuenta con más de 100 convenios con empresas de la región, además de vínculos con compañías en el extranjero

El Instituto Tecnológico de Saltillo mantiene uno de los niveles de colocación laboral más altos en el estado, con un porcentaje cercano al 80 por ciento de egresados que logran incorporarse al sector productivo, principalmente en la industria de la región sureste.

De acuerdo con Ricardo Martínez Alvarado, director de Planeación y Vinculación de la institución, este resultado se debe a la estrecha relación que mantiene el plantel con empresas, lo que permite que estudiantes accedan desde su formación a prácticas profesionales, servicio social y posteriormente a oportunidades laborales.

Explicó que cada semestre alrededor de mil 500 alumnos se integran a procesos de prácticas en empresas, mientras que cerca de 600 estudiantes egresan anualmente, muchos de los cuales son contratados por las mismas compañías donde realizaron su formación práctica.

El directivo destacó que el Tecnológico de Saltillo cuenta con más de 100 convenios con empresas de la región, además de vínculos con compañías en el extranjero y acuerdos educativos con países como Estados Unidos, China, Corea y España, lo que amplía las oportunidades para los estudiantes.

Señaló que las carreras que ofrece la institución están alineadas a las necesidades actuales de la industria, especialmente en áreas como ingeniería industrial, mecatrónica y gestión empresarial, donde existe mayor demanda de talento.

Asimismo, indicó que las empresas no solo reciben estudiantes, sino que también acuden directamente al plantel para realizar procesos de reclutamiento, lo que facilita la inserción laboral de los jóvenes antes incluso de concluir sus estudios.

Martínez Alvarado agregó que, ante las nuevas exigencias del mercado, se han incorporado contenidos relacionados con inteligencia artificial, productividad, diseño e idioma inglés, con el fin de fortalecer las habilidades técnicas y profesionales de los alumnos.

Finalmente, subrayó que esta vinculación constante con el sector productivo ha permitido consolidar al Tecnológico de Saltillo como una de las principales instituciones formadoras de capital humano para la industria en Coahuila.