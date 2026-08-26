Tecnológico de Saltillo inicia nuevo periodo escolar

El inicio de clases se desarrolla con optimismo y con la expectativa de que este nuevo periodo sea de resultados positivos para toda la comunidad estudiantil

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Con buenas expectativas inició el nuevo periodo escolar para los estudiantes del Tecnológico de Saltillo, quienes regresaron a las aulas para continuar con su formación profesional. La directora del plantel, Alia Sánchez, destacó que el regreso a clases representa un momento favorable para la comunidad educativa y refrenda la importancia que mantiene esta institución como uno de los principales referentes de educación superior en la capital de Coahuila.

Señaló que existe entusiasmo entre los jóvenes que buscan una oportunidad para cursar una carrera profesional en el Tecnológico de Saltillo, institución que continúa siendo un emblema para la ciudad.

El arranque de este semestre representa también una nueva oportunidad para que los estudiantes fortalezcan su preparación académica y desarrollen las herramientas necesarias para incorporarse posteriormente al sector productivo.

Tecnológico mantiene compromiso con educación de calidad

La directora resaltó que el plantel mantiene el compromiso de brindar educación de calidad a sus alumnos y continuar fortaleciendo su presencia en Saltillo, ante la demanda de jóvenes que buscan ingresar a una institución de educación superior con amplia trayectoria.

Por ello, el inicio de clases se desarrolla con optimismo y con la expectativa de que este nuevo periodo sea de resultados positivos para toda la comunidad estudiantil.

Avanza proyecto de una segunda sede

En paralelo, continúa el trabajo para consolidar el proyecto de una segunda sede del Tecnológico de Saltillo en los límites de Saltillo y Arteaga.

Alia Sánchez señaló que se mantiene el seguimiento a esta propuesta, con el objetivo de avanzar hasta lograr que el nuevo campus se convierta en una realidad y permita ampliar la oferta educativa y las oportunidades de formación profesional para los jóvenes de esta región.