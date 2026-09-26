Tecnológico de La Laguna celebra 61 años de formar talento

Con más de seis décadas de trayectoria, el Tecnológico mantiene su presencia como una de las instituciones educativas más destacadas de la región

El Tecnológico de La Laguna celebró este viernes 61 años de historia y de contribuir a la formación de generaciones de profesionistas que se han incorporado a la vida productiva de la región, Coahuila y el país.

Durante el aniversario de la institución, conocida como la casa de los “Gatos Negros”, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, egresado de esta casa de estudios, destacó la importancia que ha tenido el plantel en su formación personal y profesional, además de reconocer la trayectoria de docentes, estudiantes y exalumnos.

Riquelme Solís llamó a los jóvenes a aprovechar las oportunidades que representa estudiar en una institución reconocida en la región y los exhortó a continuar preparándose ante las nuevas exigencias del mercado laboral.

Señaló que el crecimiento económico y la llegada de nuevas inversiones a Torreón y La Laguna representan mayores oportunidades para los profesionistas, por lo que consideró necesario fortalecer desde las aulas la preparación y competitividad de los estudiantes.

“En sus manos está el presente y el futuro de nuestra tierra, ustedes son la razón de ser de esta institución, son la generación que conducirá los cambios tecnológicos, económicos y sociales en los próximos años”, expresó.

El alcalde también recordó su paso por el Tecnológico de La Laguna, donde, dijo, además de adquirir conocimientos, encontró amistades y experiencias que marcaron su vida, particularmente durante su participación al frente de la sociedad de alumnos.

Durante la ceremonia estuvieron presentes el senador Gabriel Elizondo Pérez; Donato Gutiérrez Aguirre, presidente del Consejo de Vinculación del Tecnológico de La Laguna; Pablo García Chacón, presidente de Canacintra Torreón; Jaime Díaz Posada, director del Instituto Tecnológico de Torreón; Jorge Néstor Butrón Venegas, secretario general de la delegación sindical; David Osvaldo Maldonado Serrano, coordinador del ICOJUVE, y José Omar Saldívar Correa, director del Instituto Tecnológico de La Laguna.

Con más de seis décadas de trayectoria, el Tecnológico de La Laguna mantiene su presencia como una de las instituciones educativas vinculadas a la formación de profesionistas que participan en el desarrollo industrial y productivo de la región.