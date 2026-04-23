Tec Saltillo conecta a estudiantes con industria en encuentro

El evento abrió la posibilidad de que las compañías participantes identifiquen talento para prácticas profesionales o futuras vacantes,

Con el objetivo de acercar a los estudiantes al entorno real de la industria, el Instituto Tecnológico de Saltillo llevó a cabo el “Encuentro Técnico con la Industria Integradora”, donde participaron empresas del sector, entre ellas ECG Electrónica, dedicada a la industria automotriz.

Durante el evento, el director general de la empresa, Emilio Cervera Gutiérrez, destacó la importancia de este tipo de espacios para fortalecer la formación de los futuros ingenieros, al permitirles conocer de manera directa los procesos industriales, el funcionamiento de equipos y las necesidades del sector productivo.

Explicó que la empresa mantiene una relación constante con el Tecnológico, ya que estudiantes de distintas ingenierías realizan prácticas profesionales en sus instalaciones, y en muchos casos logran incorporarse al ámbito laboral tras concluir su formación.

Señaló que el perfil que demanda la industria va más allá de la formación académica, al requerir jóvenes con capacidad de análisis, resolución de problemas y conocimientos técnicos en áreas como programación, robótica y sistemas integrados, que incluyen componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos e hidráulicos.

El encuentro permitió a estudiantes de carreras como ingeniería eléctrica, electrónica y mecatrónica interactuar con equipos de medición, robots y tecnologías utilizadas en líneas de producción, con el fin de reforzar su aprendizaje práctico y comprender el papel de las empresas integradoras en la industria.

Asimismo, el evento abrió la posibilidad de que las compañías participantes identifiquen talento para prácticas profesionales o futuras vacantes, en un contexto donde la vinculación entre academia e industria se consolida como un factor clave para la inserción laboral de los egresados.

Finalmente, se destacó que este tipo de ejercicios buscan fortalecer la preparación de los estudiantes ante las exigencias del mercado, alineando su formación con las necesidades reales del sector industrial en la región sureste de Coahuila.