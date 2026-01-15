Teatro de la Ciudad de Ramos Arizpe abre agenda 2026

El Teatro de la Ciudad Eulalio Gutiérrez abrió su agenda 2026 para eventos culturales y escolares ante la alta demanda del recinto

El Teatro de la Ciudad Eulalio Gutiérrez abrió oficialmente su agenda 2026, por lo que instituciones educativas, promotores culturales y artistas locales ya pueden solicitar fechas para la realización de actividades culturales, artísticas y ceremonias escolares en uno de los recintos más representativos del municipio.

Con una capacidad cercana a las 500 personas, el teatro se ha convertido en un espacio clave para la vida cultural de Ramos Arizpe, al albergar conciertos, obras de teatro, presentaciones artísticas y eventos académicos a lo largo del año.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que la apertura anticipada de la agenda busca facilitar la planeación de eventos y ampliar el acceso de la comunidad a este recinto.

Señaló que el teatro seguirá siendo un punto de encuentro para el talento local, la educación y la expresión artística.

Ante la alta demanda que registra el inmueble, principalmente para graduaciones y actos escolares, la directora del Teatro de la Ciudad, Brenda Janeth Cardona Sánchez, informó que desde el 5 de enero se inició el proceso de recepción de solicitudes para eventos programados en 2026.

Explicó que, con el fin de atender al mayor número de instituciones posible, se permitirá la realización de hasta tres ceremonias de graduación por día, cada una con una duración máxima de tres horas, destinadas exclusivamente al protocolo de entrega de documentos.

Para solicitar una fecha, las instituciones interesadas deberán presentar un oficio de solicitud con la fecha del evento, firmar la carta de aceptación del reglamento del teatro, entregar la lista de alumnas y alumnos graduados y realizar el trámite únicamente a través de la dirección de la institución educativa.

Las solicitudes serán revisadas y validadas conforme a la disponibilidad del recinto, a fin de asignar fechas y horarios de manera ordenada.

Autoridades municipales reiteraron el llamado a hacer un uso responsable del Teatro de la Ciudad, el cual continúa consolidándose como un espacio abierto para la cultura, la educación y la convivencia social en Ramos Arizpe.