Taxista se pasa semáforo en rojo y causa percance vial

El accidente entre un taxi y un vehículo particular en Paseo de la Reforma dejó únicamente daños materiales en las unidades.

Un taxista fue señalado como probable responsable de un accidente vial ocurrido la tarde de este miércoles en el cruce de Paseo de la Reforma y Francisco de Urdiñola, en la zona centro.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor presuntamente no respetó el semáforo y continuó su marcha, por lo que impactó con la parte frontal de su vehículo el costado derecho de un Nissan.

El automóvil afectado circulaba por el bulevar Nazario Ortiz Garza y se incorporaba hacia Francisco de Urdiñola cuando ocurrió el choque.

Tras el accidente no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesario solicitar atención médica para los conductores.

Los propietarios de ambos vehículos solicitaron la presencia de sus compañías aseguradoras para determinar la responsabilidad y acordar la reparación de los daños.