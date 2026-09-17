Taxista ocasiona accidente al querer cambiar de carril

La taxista realizó una maniobra para incorporarse a los carriles de circulación contraria, sin percatarse de que por un costado avanzaba otro auto

Una maniobra para incorporarse a los carriles contrarios terminó en un accidente vial la mañana de este miércoles en la colonia Zaragoza, donde estuvieron involucrados un taxi y un automóvil particular.

El percance ocurrió sobre el bulevar Solidaridad, en el cruce con la calle Hugo Castellanos. De acuerdo con las declaraciones de los conductores, ambos vehículos circulaban con dirección hacia el bulevar Fundadores.

El taxi, un Nissan Versa con placas A 134 CTE, era conducido por Aurora Guzmán Ruíz, de 72 años, quien se desplazaba por el carril derecho de la vialidad.

Al llegar al punto mencionado, la conductora realizó una maniobra hacia la izquierda para tomar el retorno e incorporarse a los carriles de circulación contraria, sin percatarse de que por un costado avanzaba un automóvil MG, con placas FPB 565 C, conducido por Edween Gilberto Ramírez Bocanegra, de 32 años.

El automóvil particular impactó con su parte delantera derecha contra el costado delantero izquierdo del taxi. Debido al golpe, ambas unidades se proyectaron hacia los lados, sin que alguna persona resultara atropellada.

Tras el accidente, los conductores solicitaron el apoyo de las autoridades y dieron aviso a sus familiares y compañías aseguradoras.

Elementos correspondientes acudieron para tomar conocimiento, mientras que los ajustadores se encargaron de establecer la responsabilidad y determinar el pago de los daños ocasionados.