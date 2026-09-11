Taxi termina abajo de camión de transporte público

El impacto provocó que el automóvil quedara incrustado en la parte posterior del camión. Ambas unidades presentaron daños materiales como consecuencia

Un vehículo de alquiler terminó debajo de un camión de transporte público luego de que su conductor no alcanzara a frenar sobre el Periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Hidalgo.

El automóvil era conducido por Víctor Manuel Portillo Alfaro, de 51 años, mientras que el camión de la Ruta 4A estaba a cargo de Marcos García Flores, de 30 años.

De acuerdo con los primeros reportes, ambas unidades circulaban por la vialidad cuando el operador del transporte público se detuvo para subir pasaje. En ese momento, el taxista no habría logrado detener su marcha.

El impacto provocó que el automóvil quedara incrustado en la parte posterior del camión. Ambas unidades presentaron daños materiales como consecuencia del accidente.

No se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesario trasladar a los conductores ni a pasajeros a un hospital. El percance ocasionó afectaciones a la circulación en los carriles con dirección hacia el bulevar Emilio Arizpe de la Maza.

Elementos de las autoridades municipales acudieron para abanderar el lugar y prevenir otro accidente mientras se realizaban las maniobras para retirar los vehículos involucrados.