Taxi choca por alcance en semáforo y deja dos heridos

Un fuerte accidente entre los bulevares Luis Donaldo Colosio y Raúl de la Peña dejó dos lesionados y un taxi en pérdida total.

Dos personas resultaron lesionadas luego de que un taxi chocara por alcance contra una camioneta y la proyectara contra otro automóvil estacionado en el cruce de los bulevares Luis Donaldo Colosio y Raúl de la Peña, en Saltillo. La unidad de transporte público sufrió daños que la dejaron como pérdida total.

El accidente ocurrió cuando Ricardo López Saucedo, de 43 años, circulaba por el sector y presuntamente no advirtió que la camioneta que tenía delante se había detenido debido al cambio de luz del semáforo.

Al no frenar a tiempo, el taxista se impactó contra la parte trasera de la camioneta. La fuerza del golpe hizo que esta avanzara hasta chocar contra otro automóvil que también esperaba el cambio de señal en el crucero.

Como consecuencia del percance, una mujer que viajaba en la camioneta resultó lesionada, al igual que el conductor del taxi. Ambos requirieron atención médica, por lo que se solicitó la intervención de los servicios de emergencia.

Las autoridades acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar las diligencias necesarias para documentar los daños y las lesiones. También se revisaron las condiciones en que quedaron los vehículos involucrados para establecer las responsabilidades correspondientes.

Debido a los daños que presentó el taxi, la unidad fue considerada pérdida total. Ricardo López Saucedo deberá responder por los daños materiales y los gastos médicos de las personas lesionadas, de acuerdo con lo que determinen las autoridades y las condiciones de las pólizas de seguro.