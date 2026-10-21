Sustituyen 130 metros de drenaje colapsado en Ramos Arizpe

La rehabilitación se realiza en dos sectores cercanos al puente del bulevar Analco, donde se reemplazará tubería de drenaje sanitario a 3 metros de profundidad

Un tramo de aproximadamente 130 metros de tubería de drenaje sanitario que se encontraba colapsado será sustituido en dos sectores cercanos al puente del bulevar Analco, en Ramos Arizpe, mediante trabajos de rehabilitación que tendrán una duración estimada de un mes.

El Gobierno Municipal, a través de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), inició labores de excavación y retiro de materiales para reemplazar la infraestructura dañada, consistente en una tubería de alcantarillado de 16 pulgadas, por una nueva línea de PVC diseñada para drenaje sanitario.

Las maniobras requieren excavaciones de aproximadamente tres metros de profundidad, debido a la ubicación de las instalaciones subterráneas y a la presencia de otras redes de servicios que atraviesan el mismo sector.

Obras provocan cierres temporales a la circulación

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino explicó que la intervención debe realizarse cuidadosamente, ya que en la zona también se encuentran una tubería pluvial de 24 pulgadas y otra línea de drenaje sanitario que presta servicio a la colonia Analco.

“Sabemos que estas obras pueden ocasionar molestias a quienes transitan diariamente por el sector, pero queremos que los trabajos se hagan bien y que las reparaciones duren”, expresó el presidente municipal.

La presencia de maquinaria pesada, excavaciones y movimiento de tierra obliga a mantener restricciones temporales al tránsito vehicular mientras se desarrolla la rehabilitación.

Repararán vialidades después de sustituir tubería

Nicanor Aguirre Flores, gerente de EMAS, informó que una vez concluida la sustitución del drenaje se procederá a recuperar las vialidades intervenidas, considerando las condiciones del terreno y los efectos de las lluvias recientes.

La programación municipal contempla aproximadamente un mes de trabajos, periodo durante el cual se realizarán las maniobras de instalación, relleno y rehabilitación de las superficies afectadas.

Las autoridades solicitaron a los automovilistas respetar los señalamientos preventivos y evitar circular por las áreas en reparación hasta que las vialidades sean reabiertas en condiciones seguras.