Suspensión de clases por fumigación genera dudas entre padres

A través de redes sociales, algunos padres manifestaron su inconformidad y solicitaron una explicación de realizar esto en día hábil

La suspensión de actividades escolares durante este viernes en la Secundaria Número 14, ubicada en la colonia Saltillo 2000, provocó inquietud entre padres de familia, quienes cuestionaron la decisión de interrumpir las clases para realizar trabajos de fumigación, sin que hasta el momento se conozcan las razones que hicieron necesario llevar a cabo esta labor en un día hábil.

A través de redes sociales, algunos padres manifestaron su inconformidad y solicitaron una explicación.

Durante un recorrido por el plantel se pudo constatar la presencia de una camioneta de una empresa privada dedicada a la fumigación, por lo que sí se realizaban trabajos en las instalaciones, aunque surgieron comentarios que pusieron en duda el alcance de dichas labores.

La situación deja varias interrogantes que deberán aclarar las autoridades educativas: ¿existía algún problema sanitario que requiriera atención urgente?, ¿se contó con autorización de la Secretaría de Educación de Coahuila para suspender las clases? y, principalmente, ¿por qué no se programó la fumigación durante el sábado o domingo para evitar afectar las actividades académicas de los estudiantes?