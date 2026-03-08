Suspenderán servicio 'Aquí Vamos Gratis' en Saltillo por marcha

Las autoridades municipales insistieron en que los ciudadanos tomen precauciones y consideren los cierres viales relacionados con las actividades del 8 de marzo

El servicio de transporte gratuito “Aquí Vamos Gratis” detendrá operaciones este domingo a partir de las 13:00 horas debido a los cierres viales y movilizaciones programadas en Saltillo por la marcha del Día Internacional de la Mujer, informó el gobierno municipal.

Última salida y suspensión temporal del servicio

Autoridades municipales precisaron que la última salida de las unidades será a la una de la tarde, tras lo cual el servicio se suspenderá temporalmente para evitar afectaciones en la circulación y garantizar la seguridad durante las actividades en distintos puntos de la ciudad.

Prevención ante concentraciones y cierres viales

La medida aplicará durante la tarde del domingo, cuando se espera una importante concentración de personas en el centro y otras vialidades de Saltillo, por lo que se exhorta a la ciudadanía a planificar sus traslados con anticipación.

Reanudación del servicio el lunes

El Ayuntamiento informó que el programa “Aquí Vamos Gratis” se reanudará con normalidad el lunes, operando en sus rutas y horarios habituales, garantizando nuevamente el transporte gratuito para los usuarios.

Recomendaciones a la ciudadanía

