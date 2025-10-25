Suspenden clases en primaria de Ramos Arizpe por riesgo en obra

Padres de famlias denunciaron los riesgos en la construcción de una techumbre al señalar presuntas irregularidades en los permisos de obra y la seguridad

Las clases en la escuela primaria Dolores Jiménez Muro, ubicada en la colonia Parajes de los Pinos de Ramos Arizpe, fueron suspendidas este viernes de manera temporal debido a los riesgos detectados en la construcción de una techumbre, tras denuncias de padres de familia que alertaron sobre la presencia de maquinaria pesada y un accidente previo dentro del plantel.

Cabe recordar que el pasado mes de abril, madres y padres de familia de este mismo plantel se manifestaron para exigir la clausura de la techumbre construida por la empresa CORSA, luego de señalar presuntas irregularidades en los permisos de obra y en la seguridad estructural.

La techumbre había sido entregada de manera oficial por el exalcalde Ramón Oceguera Rodríguez durante los festejos del Día del Niño, con una inversión de más de 350 mil pesos.

Los inconformes advirtieron en ese entonces que la estructura, levantada sin la supervisión del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED), representaba un peligro para los más de 600 alumnos de la institución.

“No estamos en contra del apoyo, pero queremos asegurarnos de que la estructura sea segura para nuestros hijos”, expresaron durante aquella protesta.

Ante la presión social, las autoridades municipales clausuraron la obra en su momento y ordenaron una revisión técnica integral.

Previo a la suspensión total de clases, la dirección del plantel había informado a los padres que el horario escolar se recortaría a las 11:00 de la mañana, mientras los docentes enviarían actividades a casa.

Sin embargo, los padres denunciaron que los niños seguían expuestos a la maquinaria en operación dentro del patio escolar, lo que derivó en nuevas quejas y en la exigencia de detener las labores por completo.

El caso ha generado preocupación entre la comunidad escolar, especialmente luego de la tragedia ocurrida en San Pedro de las Colonias, donde un menor perdió la vida tras el colapso de una estructura similar, lo que también ha generado una serie de críticas hacia la Secretaria de Educación de Coahuila que dirige Emanuel Garza Fishburn.