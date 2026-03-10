Supervisarán sitios turísticos de Arteaga previo a Semana Santa

El objetivo es verificar que las condiciones sean adecuadas y que se cumplan las recomendaciones de seguridad para evitar incidentes.

Autoridades del municipio de Arteaga reforzarán las acciones de vigilancia y supervisión en distintos puntos turísticos ante la cercanía del periodo vacacional de Semana Santa.

Estas medidas buscan garantizar la seguridad de los visitantes que acuden a las áreas recreativas del llamado Pueblo Mágico, especialmente en los lugares con mayor afluencia.

De acuerdo con lo informado por el gobierno municipal, se estarán revisando principalmente los sitios donde existe presencia de agua, como parajes naturales y espacios de recreación que suelen recibir a familias y turistas durante estos días de descanso.

Asimismo, por instrucciones de la alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez, también se supervisarán palapas y establecimientos que cuentan con albercas, con el fin de confirmar que operen bajo condiciones seguras.

Con estas acciones, el municipio busca ofrecer a los visitantes espacios adecuados para la recreación y una estancia segura durante la próxima temporada vacacional.