Supervisan centro infantil por posibles riesgos

Tras reportes ciudadanos que alertaban sobre condiciones potencialmente peligrosas, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado realizó una inspección en el centro recreativo “Happy Up”, ubicado en Saltillo.

La revisión fue encabezada por el subsecretario Ramiro Durán García, con el objetivo de constatar el cumplimiento de las normas de seguridad aplicables a este tipo de establecimientos.

Durante la evaluación, se verificó que el local cuenta con los permisos y documentos necesarios, incluyendo seguro de responsabilidad civil, dictámenes técnicos y personal capacitado para emergencias.

No obstante, se identificaron áreas que requerirán análisis adicionales, como el resbaladero con llanta, que será sometido a un peritaje para determinar si su inclinación representa riesgo, y la alberca de espuma con trampolín, cuya seguridad estructural será evaluada por especialistas.

Como medida preventiva, Protección Civil emitirá una serie de recomendaciones técnicas para mejorar las condiciones de seguridad en los juegos y proteger la integridad de los menores.

La dependencia también exhortó a otros negocios similares a revisar sus instalaciones y cumplir estrictamente con los protocolos establecidos por la ley.