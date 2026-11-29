La iniciativa busca facilitar el acceso a estos dispositivos a personas con problemas de audición y contribuir a mejorar su comunicación y calidad de vida

Con la entrega de 102 nuevos aparatos auditivos, el programa impulsado por el alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, alcanzó más de 600 beneficiarios desde el inicio de la actual administración.

La iniciativa busca facilitar el acceso a estos dispositivos a personas con problemas de audición y contribuir a mejorar su comunicación y calidad de vida.

Durante la jornada se destacó que los equipos tienen un costo comercial de entre 11 mil 500 y 13 mil pesos, sin embargo, mediante este esquema los beneficiarios únicamente aportan una cuota de recuperación de 500 pesos por aparato.

El programa se desarrolla con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como en coordinación con el DIF Coahuila.

Algunos de los beneficiarios recibieron sus dispositivos durante el evento, donde también se compartieron testimonios de agradecimiento por el apoyo.

Las autoridades señalaron que continuarán acercando este tipo de ayudas a quienes lo requieren, al considerar que recuperar la capacidad de escuchar facilita la convivencia familiar, la integración social y las actividades cotidianas.