Supera Unidad de Rehabilitación de Ramos Arizpe 59 mil atenciones

La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, destacó la importancia de mantener estos tratamientos al alcance de las familias

La Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) de Ramos Arizpe brindó 59 mil 36 atenciones entre enero de 2025 y octubre de 2026, mediante servicios especializados para personas con discapacidad, dificultades motrices, problemas de lenguaje y otras condiciones que requieren procesos de rehabilitación.

A esta cifra se suman 268 servicios otorgados en la unidad ubicada en Paredón, con el propósito de acercar la atención a habitantes de comunidades rurales que requieren terapias y acompañamiento profesional.

La UBR, operada por el DIF Municipal, atiende a niñas, niños, adolescentes, adultos y personas mayores que necesitan recuperar movilidad, fortalecer habilidades de comunicación o desarrollar mayor autonomía en sus actividades cotidianas.

Entre los servicios disponibles se encuentran rehabilitación física, terapia de lenguaje, terapia ocupacional para jóvenes y adultos con discapacidad, estimulación temprana y atención especializada para personas con discapacidad visual.

Las instalaciones de la unidad fueron renovadas recientemente mediante la colaboración del Gobierno Municipal, el Gobierno de Coahuila, el DIF Estatal y la iniciativa privada, con adecuaciones destinadas a mejorar las condiciones de atención de los pacientes.

La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, destacó la importancia de mantener estos tratamientos al alcance de las familias, especialmente de aquellas que enfrentan dificultades económicas o de traslado para acceder a servicios especializados.

La atención se proporciona de acuerdo con las necesidades de cada paciente y una valoración profesional, con terapias orientadas a fortalecer sus capacidades físicas, funcionales y de comunicación.

El DIF Municipal mantiene estos servicios como parte de su atención a personas con discapacidad y familias que requieren acompañamiento durante sus procesos de rehabilitación.