Supera Ramos Arizpe meta de predial en tres meses

El tesorero municipal, Juan Francisco Solís Rodríguez, informó que al cierre de marzo se han recaudado 242 millones de pesos

La recaudación del impuesto predial en Ramos Arizpe superó la meta anual en apenas el primer trimestre de 2026, lo que permitirá acelerar obras de infraestructura y programas sociales en el municipio.

El tesorero municipal, Juan Francisco Solís Rodríguez, informó que al cierre de marzo se han recaudado 242 millones de pesos, cifra que rebasa en siete millones la meta proyectada para todo el año, fijada en 235 millones.

Además, destacó que el ingreso representa un incremento del 15 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, lo que atribuyó a la confianza ciudadana y al orden financiero del municipio, reflejado también en auditorías sin observaciones en recursos federales y estatales.

Explicó que este comportamiento no solo fortalece las finanzas municipales, sino que también impacta en el aumento de participaciones federales para el siguiente ejercicio, al estar directamente vinculadas a la recaudación local.

Por su parte, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que estos recursos ya se están reflejando en obras prioritarias, principalmente en infraestructura vial, espacios públicos y atención en comunidades rurales.

Entre los proyectos en proceso destacó la conclusión del bulevar Parajes de los Pinos, una obra clave para mejorar la movilidad en el municipio, así como las gestiones para la construcción de un puente vehicular en la carretera Los Pinos, que se desarrollará con inversión tripartita entre los tres niveles de gobierno.

A esto se suman trabajos de recarpeteo, apertura de nuevos caminos, pavimentación en ejidos, rehabilitación de canchas deportivas y mejoras en alumbrado público, además de proyectos sociales como el centro de rehabilitación contra adicciones.

El edil subrayó que el recurso del predial se está aplicando de manera equitativa en colonias, fraccionamientos y comunidades rurales, con recorridos constantes para identificar necesidades y definir prioridades de inversión.

La administración municipal también mantiene programas permanentes en salud, educación y campo, financiados con una combinación de recursos propios y federales, lo que permite ampliar el alcance de las acciones.

Con este nivel de recaudación anticipada, el municipio proyecta mantener el ritmo de obra durante el año, con énfasis en infraestructura urbana y servicios básicos para atender el crecimiento de la ciudad.