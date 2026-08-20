Supera ocupación hotelera en Coahuila 68% en 2026

La mayor afluencia se atribuye a la percepción de seguridad, el turismo regional del noreste y la diversificación de eventos culturales y gastronómicos

La ocupación hotelera en Coahuila alcanzó 68.8 por ciento durante 2026, por encima del 62.4 por ciento registrado el año pasado y del 58 por ciento reportado en 2024, informó Héctor Horacio Dávila, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila.

El empresario señaló que el comportamiento refleja una recuperación sostenida de la actividad turística y un mayor flujo de visitantes hacia diferentes regiones del estado.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por Dávila, en 2024 la ocupación promedio fue de 58 por ciento, mientras que para 2025 aumentó a 62.4 por ciento y este año avanzó hasta 68.8 por ciento.

Entre los destinos con mejores resultados mencionó a Parras, con alrededor de 90 por ciento de ocupación, mientras que Saltillo alcanzó aproximadamente 75 por ciento y Torreón se ubicó en 70 por ciento.

También reportó niveles cercanos a 65 por ciento en Piedras Negras, 62 por ciento en Acuña y General Cepeda, además de un comportamiento favorable en Sabinas debido a la realización de eventos gastronómicos y tradicionales.

Dávila destacó que los Pueblos Mágicos continúan funcionando como uno de los principales atractivos turísticos, particularmente durante fines de semana y temporadas con eventos especiales.

El vicepresidente de los hoteleros señaló además que uno de los factores que está influyendo en la llegada de visitantes es la percepción de seguridad que mantiene Coahuila entre turistas provenientes de estados vecinos.

“Realmente la gente viene porque se siente segura”, señaló.

Indicó que una parte importante de los visitantes procede de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas, mercados regionales que representan una fuente constante de huéspedes para los establecimientos del estado.

Para el sector hotelero, este turismo carretero resulta particularmente importante debido a la cercanía de Coahuila con ciudades como Monterrey y otros centros urbanos del noreste.

El crecimiento también ha estado acompañado por una mayor oferta de vendimias, festivales gastronómicos, cabalgatas y actividades culturales, que permiten generar ocupación fuera de los tradicionales periodos vacacionales.

Dávila señaló que destinos que anteriormente tenían una demanda más limitada están comenzando a beneficiarse de eventos que generan movimiento durante determinados fines de semana.