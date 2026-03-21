Supera IMSS Coahuila 147,000 vacunas contra sarampión

El IMSS ha desplegado brigadas en puntos estratégicos como escuelas, centros comerciales, empresas y plazas públicas, con el objetivo de facilitar el acceso

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila ha aplicado más de 147 mil dosis de vacuna contra el sarampión como parte de una campaña intensiva que se mantendrá activa hasta el próximo 2 de mayo.

De acuerdo con la institución, la estrategia busca ampliar la cobertura de inmunización en todo el estado, con énfasis en menores de edad, adolescentes y adultos, ante el riesgo de contagio de esta enfermedad.

La enfermera supervisora en Salud Pública, Verónica Hernández Sandoval, informó que la vacunación está disponible de manera gratuita para toda la población, incluso para personas que no son derechohabientes.

Además de la atención en unidades médicas, el IMSS ha desplegado brigadas en puntos estratégicos como escuelas, centros comerciales, empresas y plazas públicas, con el objetivo de facilitar el acceso a la vacuna.

Las autoridades señalaron que los grupos prioritarios incluyen menores de entre 6 y 11 meses, niños de un año y de un año y medio, quienes deben completar su esquema de vacunación.

Para este fin de semana, se realizarán jornadas intensivas en distintas regiones del estado, incluyendo municipios como Saltillo, Torreón, Piedras Negras, Acuña, Parras, Sabinas y Monclova, en espacios de alta afluencia como supermercados y plazas.

El IMSS recomendó a la población acudir con su Cartilla Nacional de Salud para mantener actualizado el registro, y destacó que la vacuna es altamente efectiva para prevenir contagios y proteger a los sectores más vulnerables.

La institución reiteró el llamado a la población a completar su esquema de vacunación como una de las principales medidas para evitar brotes de sarampión en la entidad.