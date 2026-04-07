Supera Coahuila 470 mil visitantes durante la 'Semana Mayor'

Los Pueblos Mágicos del estado de Coahuila concentraron una parte importante del turismo, con alrededor de 170 mil visitantes

La primera semana del periodo vacacional de Semana Santa dejó una alta afluencia turística en Coahuila, con más de 470 mil visitantes y una derrama económica superior a los 500 millones de pesos en todas las regiones del estado.

De acuerdo con información de autoridades estatales, la ocupación hotelera promedio alcanzó el 72.5 por ciento, mientras que los Pueblos Mágicos concentraron una parte importante del turismo, con alrededor de 170 mil visitantes y niveles de ocupación de hasta el 100 por ciento durante el fin de semana.

En estos destinos se generó una derrama cercana a los 200 millones de pesos, impulsada por actividades religiosas, eventos gastronómicos, festivales, rodeos, cabalgatas y turismo de naturaleza.

Por su parte, ciudades como Saltillo, Torreón y Monclova registraron en conjunto más de 300 mil visitantes, con una derrama económica superior a los 315 millones de pesos.

En el caso de Saltillo, el alcalde Javier Díaz González informó que durante la llamada “Semana Mayor” se recibieron más de 110 mil visitantes, cifra que podría superar los 150 mil al cierre del periodo vacacional.

El edil destacó que los visitantes participaron en actividades como el Festival de las Cazuelas, recorridos turísticos en tranvía, experiencias en museos y eventos religiosos como el viacrucis del Ojo de Agua.

Además, se registró actividad en comunidades rurales con eventos como rodeos, charreadas, bailes y kermeses, así como en espacios naturales como el Cañón de San Lorenzo, donde se desarrollaron actividades de senderismo y educación ambiental.

Autoridades señalaron que la seguridad ha sido uno de los factores que han influido en la llegada de turistas, tanto nacionales como internacionales, quienes han optado por el estado como destino durante estas vacaciones.

Con una semana más por delante en el periodo vacacional, se prevé que las cifras de visitantes y derrama económica continúen en aumento en los distintos destinos turísticos de la entidad.