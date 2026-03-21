Suman espacios educativos para formación técnica en Saltillo

La unidad corresponde a la etapa final de un proyecto integral dentro de la universidad, con el objetivo de consolidar espacios educativos

La formación de talento técnico en Coahuila sumó nueva infraestructura con la entrega de una unidad de docencia en la Universidad Tecnológica de Saltillo, proyecto que busca responder a la demanda de perfiles especializados que requiere la industria en la región.

Inversión y alcance del proyecto

La obra, con una inversión de 28.6 millones de pesos, amplía la capacidad académica del plantel y beneficiará directamente a más de 520 estudiantes, al incorporar espacios diseñados para el aprendizaje tecnológico y la innovación.

El nuevo edificio, de mil 264 metros cuadrados en dos niveles, incluye aulas, laboratorios de idiomas e informática, sala de innovación y espacios audiovisuales, enfocados en fortalecer competencias prácticas y digitales.

Equipamiento y áreas complementarias

También integra áreas administrativas, cubículos, sala de juntas y servicios, además de equipamiento completo que permite su operación inmediata, como mobiliario, sistemas de voz y datos, aire acondicionado y luminarias LED.

Detalles técnicos de la construcción

De acuerdo con la explicación técnica del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa, el proyecto fue construido con estándares estructurales modernos y contempla infraestructura exterior, como transformadores eléctricos, red hidráulica, alumbrado y áreas verdes.

La unidad corresponde a la etapa final de un proyecto integral dentro de la universidad, con el objetivo de consolidar espacios educativos alineados a las necesidades del sector productivo.

Impulso al talento técnico en la región

Con esta ampliación, se busca fortalecer la preparación de jóvenes en áreas estratégicas, en un contexto donde la industria instalada en la región demanda cada vez más capital humano calificado.