Suman dos candidatos con protección especial en Coahuila

Con este caso, suman dos candidaturas que solicitaron seguridad especial durante el proceso electoral, siendo la primera la de la candidata Delia Hernández

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) y la Secretaría de Gobierno del Estado confirmaron que fueron otorgadas medidas de protección al diputado local y candidato del Distrito 9 de Torreón, Antonio Attolini Murra, por una agresión que sufrió en junio de 2025 al salir de un concierto en el Coliseo de Torreón.

Con este caso, suman ya dos candidaturas que han solicitado seguridad especial durante el actual proceso electoral, siendo la primera la de la candidata Delia Hernández, luego de los hechos violentos registrados el pasado fin de semana en San Pedro.

El consejero presidente provisional del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, informó que ambas solicitudes fueron atendidas favorablemente por las autoridades de seguridad estatal y precisó que en el caso de Attolini se argumentaron situaciones que el candidato considera podrían representar un riesgo para su integridad.

Rodríguez Fuentes explicó que las medidas de protección pueden solicitarse por cualquier candidatura durante el proceso electoral, aun cuando no exista necesariamente una amenaza inminente, ya que el objetivo es garantizar condiciones de seguridad para quienes participan en la contienda.

Detalló además que, en el caso de la candidata Delia Hernández, la respuesta de las autoridades se activó prácticamente de inmediato tras los hechos ocurridos en San Pedro, y en menos de dos horas ya se habían establecido medidas de seguridad coordinadas con el Gobierno del Estado.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, indicó que la administración estatal mantiene coordinación permanente con los organismos electorales para responder a solicitudes de protección de candidatos de forma inmediata.

Precisó que en el caso de Antonio Attolini, la petición está relacionada con la agresión sufrida hace casi un año en Torreón y reiteró que el Gobierno del Estado no cuestiona las solicitudes presentadas por las candidaturas, sino que actúa para brindar la seguridad necesaria.

Asi mismo el IEC informó que hasta el momento no se han presentado denuncias formales relacionadas con los hechos violentos ocurridos recientemente en San Pedro, aunque sí mantiene abiertos diversos procedimientos vinculados al actual proceso electoral.

El organismo electoral reportó ocho procedimientos especiales sancionadores por presunta violencia política de género, además de 34 expedientes en diligencias de investigación y dos procedimientos ordinarios adicionales. También indicó que existen alrededor de 16 recursos actualmente en revisión ante el Tribunal Electoral.