Suman cuatro los perros muertos tras rescate de refugio

Asociaciones protectoras que participan en el cuidado de los ejemplares informaron que tres de estos decesos estuvieron relacionados con enfermedades

A poco más de un mes del operativo realizado en Fundación Frichem, cuatro de los 63 perros rescatados de las instalaciones de esa organización han muerto debido a las condiciones deterioradas de salud que presentaban.

El más reciente fallecimiento corresponde a una perrita que permanecía bajo vigilancia y atención para intentar estabilizarla. Sin embargo, su estado se agravó y finalmente murió pese a los cuidados que recibió después de ser retirada del albergue ubicado en Castaños.

El 13 de agosto, durante un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado, elementos de la Agencia de Investigación Criminal rescataron 63 perros de las instalaciones de la fundación.

De acuerdo con la información proporcionada en ese momento por quienes participaron en la atención de los animales, 53 ejemplares se encontraban en condiciones precarias. Cuatro presentaban un estado grave de salud y otro requería una cirugía de manera urgente.

Rescate de perros derivó en atención médica

Tres días después del operativo, el 16 de agosto, se reportó la muerte de dos de los animales rescatados. Ese mismo periodo también fue necesaria la intervención quirúrgica de emergencia del otro perro debido a las condiciones en que se encontraba.

Con el fallecimiento registrado recientemente, el número de animales muertos después del rescate aumentó a cuatro. Asociaciones protectoras que participan en el cuidado de los ejemplares informaron que tres de estos decesos estuvieron relacionados con enfermedades.

En otro de los casos, las condiciones de salud del animal llevaron a los responsables de su atención a determinar la aplicación de la eutanasia. La medida se tomó ante el deterioro que presentaba el ejemplar y después de valorar su estado.

Entre los animales atendidos también se encuentra una perrita que inicialmente había sido considerada como candidata a eutanasia. Sin embargo, las personas encargadas de su cuidado optaron por continuar con su atención y darle una oportunidad de recuperación.

La decisión permitió mantenerla bajo vigilancia y tratamiento, mientras se evaluaba su evolución. Los responsables de los ejemplares han señalado que cada uno presenta necesidades diferentes debido a las condiciones de salud detectadas después del rescate.

Continúa atención a perros sobrevivientes

Los animales que permanecen con vida continúan bajo resguardo de asociaciones y personas que participan en su recuperación. Las labores incluyen alimentación, vigilancia y atención de los distintos padecimientos que presentan los ejemplares.

Las organizaciones protectoras mantienen el seguimiento de los perros para conocer su evolución y atender las complicaciones que puedan surgir. El objetivo es mantener los cuidados necesarios para los ejemplares que lograron sobrevivir al estado de deterioro en que fueron encontrados.

El caso más reciente representa el cuarto fallecimiento registrado entre los perros rescatados de Fundación Frichem. Los datos proporcionados por las asociaciones indican que los decesos obedecieron a diferentes circunstancias relacionadas con las condiciones de salud de los animales.

Mientras continúan los cuidados, las personas involucradas también mantienen las labores necesarias para cubrir la alimentación y atención de los sobrevivientes. Los ejemplares permanecen bajo observación conforme evoluciona su estado.

El rescate realizado en agosto derivó así en un proceso de atención para decenas de animales que presentaban diferentes grados de afectación. Las asociaciones continúan trabajando con los ejemplares sobrevivientes para procurar su recuperación y atender sus necesidades.