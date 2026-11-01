Suman 83 nacimientos de madres de 10 a 14 años en Coahuila

Como parte de las acciones preventivas, se planteó fortalecer la orientación desde sexto grado de primaria y durante la secundaria

En Coahuila, 83 niñas de entre 10 y 14 años se convirtieron en madres durante el primer semestre de 2026, mientras que otras 3 mil 80 adolescentes de 15 a 19 años registraron nacimientos, de acuerdo con cifras preliminares del Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC), que reflejan la persistencia del embarazo a edades tempranas pese a la reducción histórica de estos casos.

¿Cuántos embarazos adolescentes se registraron en Coahuila durante 2026?

Las estadísticas colocan a Coahuila en el lugar 14 nacional por número de nacimientos de madres menores de 15 años y en la posición 13 entre adolescentes de 15 a 19 años. En ambos casos se trata de cifras absolutas, por lo que las posiciones no representan necesariamente una mayor incidencia en relación con la población de cada entidad.

La evolución histórica muestra una disminución importante en los nacimientos de niñas de 10 a 14 años: de 480 casos registrados en 2008 se pasó a 197 en 2024 y 170 en 2025, una reducción aproximada del 65 por ciento entre el primero y el último de esos años.

La secretaria de las Mujeres de Coahuila, Mayra Valdés, señaló que el objetivo de las autoridades estatales es erradicar los embarazos en menores de 15 años, debido a las implicaciones que pueden tener para la salud, la educación y el desarrollo de las niñas, así como a la necesidad de investigar posibles situaciones de violencia sexual.

La funcionaria explicó que se han identificado casos de embarazo desde los 11 años de edad, algunos de los cuales pueden involucrar relaciones con personas adultas. Por ello, destacó la importancia de revisar las circunstancias particulares de cada caso y garantizar la protección de las menores.

Coahuila busca prevenir el embarazo desde la educación básica

Como parte de las acciones preventivas, Valdés planteó fortalecer la orientación desde sexto grado de primaria y durante la secundaria, mediante información sobre sexualidad, métodos anticonceptivos, abstinencia y comunicación familiar, con el propósito de que niñas y adolescentes cuenten con herramientas para tomar decisiones informadas.

La secretaria también subrayó que la atención no debe limitarse a prevenir nuevos embarazos, sino incluir acompañamiento para quienes ya son madres, particularmente para evitar el abandono escolar y procurar que reciban el apoyo necesario para continuar sus estudios y atender a sus hijos.