Suman 600 preinscritos para CETIS 60 de Ramos Arizpe

Actualmente la escuela cuenta con mil 270 alumnos y proyecta ampliar su capacidad hasta mil 350, extendiendo horarios de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde

El CEBETIS 60 en Ramos Arizpe reporta una alta demanda para el próximo ciclo escolar, con cerca de 600 estudiantes preinscritos en el actual proceso de admisión.

El director del plantel, Ramiro Mejía González, informó que las preinscripciones continúan abiertas y se realizan mediante un sistema digital con código QR, a través del cual los aspirantes pueden consultar requisitos y completar su registro.

Detalló que el siguiente paso será la aplicación de un examen de admisión programado para el mes de mayo, tras lo cual se definirá la matrícula de ingreso.

Actualmente, el plantel cuenta con alrededor de mil 270 alumnos y busca ampliar su capacidad hasta aproximadamente mil 350 estudiantes, con el objetivo de atender la demanda sin generar saturación.

Para lograrlo, la institución ha implementado estrategias como la ampliación de horarios, operando desde las 7:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, además de acciones para reducir la deserción escolar mediante acompañamiento a estudiantes y trabajo con padres de familia.

El director señaló que el objetivo es garantizar que ningún joven se quede sin acceso a la educación media superior, en un contexto donde el CEBETIS 60 se mantiene como uno de los planteles con mayor demanda en el municipio.

Los requisitos de inscripción incluyen documentación básica como acta de nacimiento, CURP y certificado de secundaria, información que puede consultarse directamente en la plataforma habilitada por la institución.