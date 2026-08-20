Suman 46 docentes de Coahuila a nómina de jubilados

Los trabajadores cumplieron con los requisitos para acceder a una pensión; con ellos, ya son 297 las personas incorporadas durante 2026

Un total de 46 trabajadores dedicados a la docencia en Coahuila se incorporaron este miércoles a la nómina de jubilados, pensionados y beneficiarios, luego de cumplir con los requisitos establecidos para hacer efectivo su derecho a una pensión.

La información fue dada a conocer en entrevista por Osvaldo Aguilar, titular de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores del Estado de Coahuila (Dipetre), quien explicó que durante los últimos días se realizaron reuniones para la firma de actas de comparecencia, mediante las cuales se formaliza la voluntad de quienes dedicaron años de su vida laboral a la formación de generaciones de coahuilenses.

Con estas nuevas incorporaciones, suman ya 297 las personas que durante 2026 han logrado acceder a una pensión o beneficio correspondiente.

Aguilar destacó que en Coahuila no existe lista de espera para este proceso, por lo que quienes cumplen con las disposiciones legales pueden ejercer su derecho sin obstáculos administrativos, mientras la institución mantiene un trabajo permanente para atender las solicitudes.

Actualmente, el universo de atención es de aproximadamente 11 mil 500 trabajadores, entre docentes, directivos, personal administrativo y de intendencia, además de quienes desempeñaron otras funciones dentro del servicio público educativo.

El titular de la Dipetre señaló que continuarán trabajando para mantener los procesos al día y garantizar que cada mes los trabajadores que cumplan con los requisitos de ley puedan hacer valer su derecho a la jubilación o pensión.