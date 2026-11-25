El comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, señaló que el operativo busca mantener condiciones de seguridad en las colonias y generar conciencia

Un total de 374 personas han sido detenidas en Saltillo desde agosto pasado como resultado del operativo implementado por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana para sancionar el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.

La corporación municipal informó que las acciones de vigilancia continúan en distintos sectores de la ciudad, con el propósito de evitar que las personas consuman bebidas embriagantes en calles, plazas y otros espacios públicos.

El comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, señaló que el operativo busca mantener condiciones de seguridad en las colonias y generar conciencia entre la población sobre las restricciones que existen para ingerir alcohol en espacios públicos.

Indicó que, por instrucción del alcalde Javier Díaz González, estas acciones se mantendrán de manera permanente, al considerar que la vigilancia en las calles forma parte de las medidas de prevención dirigidas a las familias saltillenses.