Los casos más recientes se registraron en las colonias 26 de Marzo y Ojo de Agua, donde los elementos municipales realizaron acciones preventivas

Un total de ocho personas fueron detenidas durante el pasado fin de semana en Saltillo por consumir bebidas alcohólicas en espacios públicos, como resultado de los recorridos de vigilancia que mantiene la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana para prevenir faltas administrativas y conservar el orden en la ciudad.

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad, informó que con estas nuevas intervenciones la cifra acumulada llegó a 358 personas detenidas desde que comenzó este operativo en agosto.

Precisó que los casos más recientes se registraron en las colonias 26 de Marzo y Ojo de Agua, donde los elementos municipales realizaron acciones preventivas.

El funcionario señaló que los dispositivos de vigilancia continuarán de manera permanente en distintos sectores de Saltillo, con la finalidad de inhibir conductas que puedan derivar en otros problemas de seguridad y evitar situaciones que afecten la tranquilidad de las familias.