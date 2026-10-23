Suman 260 quejas por derechos humanos en la Región Centro

La CDHEC acumula mil 18 inconformidades en Coahuila durante 2026, relacionadas principalmente con policías, la Fiscalía y autoridades municipales

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) recibió mil 18 quejas por presuntas vulneraciones a los derechos humanos en lo que va de 2026, de las cuales 260 se presentaron en la Región Centro. Así lo informó José Ángel Rodríguez Canales, presidente del organismo, durante una gira de trabajo por Monclova y municipios de la entidad.

Las inconformidades están relacionadas principalmente con actuaciones de personal de la Fiscalía General del Estado, corporaciones de Seguridad Pública, gobiernos municipales, instituciones educativas y organismos del sector salud. Entre los señalamientos contra las autoridades policiales figuran las detenciones arbitrarias, además de otras presuntas irregularidades cometidas durante el ejercicio de sus funciones.

Persisten denuncias contra corporaciones policiales

Rodríguez Canales señaló que las quejas por intervenciones de policías continúan entre los asuntos atendidos por la Comisión. No obstante, afirmó que las acciones de capacitación han contribuido a mejorar algunos indicadores, con reducciones en casos vinculados con la inclusión, el ámbito educativo y las actuaciones de autoridades municipales.

Al ser cuestionado sobre la disminución de las denuncias, el presidente de la CDHEC explicó que no existe un porcentaje general que permita medir el avance en todas las categorías. Indicó que cada tipo de queja debe revisarse de manera particular, pues algunos rubros presentan una tendencia descendente, mientras otros mantienen cifras similares.

En materia policial, el funcionario señaló que se han observado avances en determinados aspectos relacionados con las detenciones. Sin embargo, no proporcionó cifras que permitan cuantificar la reducción de estos casos ni precisó cuántas denuncias corresponden a intervenciones violentas de los elementos de seguridad.

El titular del organismo atribuyó parte de los avances a la preparación de los servidores públicos, especialmente en las administraciones municipales. Sostuvo que estas acciones buscan prevenir conductas que puedan derivar en violaciones a los derechos humanos y mejorar la actuación de las autoridades ante la ciudadanía.

Refuerza la Comisión capacitación para prevenir abusos

Como parte de las medidas preventivas, Rodríguez Canales informó que la Comisión estableció recientemente acuerdos para fortalecer la capacitación de las corporaciones estatales. Precisó que la semana anterior formalizó un convenio con la Fiscalía General del Estado y que previamente suscribió otro con la dependencia responsable de Seguridad Pública.

Explicó que la CDHEC mantiene jornadas de formación dirigidas a estudiantes, ciudadanos, trabajadores del servicio público, funcionarios estatales y autoridades municipales. El objetivo es promover el conocimiento de los derechos humanos y mejorar el desempeño institucional para evitar prácticas que puedan afectar las garantías de las personas.

El presidente de la Comisión señaló que la capacitación constituye una herramienta para fortalecer la prevención y mejorar la atención de las quejas. Añadió que, cuando se identifican posibles vulneraciones, el organismo desarrolla las investigaciones correspondientes y realiza los procedimientos que permitan determinar las acciones procedentes y, en su caso, procurar la reparación del daño.

Rodríguez Canales indicó que la atención de denuncias forma parte de una labor más amplia de promoción y protección de los derechos humanos. Como parte de esa estrategia, continuará su recorrido por las regiones Centro, Carbonífera y Norte de Coahuila hasta el viernes, con actividades dirigidas a reforzar la coordinación institucional y la prevención de posibles abusos de autoridad.