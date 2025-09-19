Suman 24 mdp en rehabilitación de espacios públicos en Saltillo

El alcalde Javier Díaz anunció la rehabilitación de canchas en la unidad Jesús Carranza y destacó que 'Activa tu Parque' ha invertido 24 mdp en seis espacios

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Con el arranque de la rehabilitación de dos canchas de sóftbol en la unidad deportiva Jesús Carranza, el alcalde Javier Díaz González anunció que el programa “Activa tu Parque” ha canalizado ya 24 millones de pesos para la mejora de seis espacios públicos en la ciudad.

Estas acciones, destacó, han sido posibles gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y a la participación de empresas locales, que han contribuido con recursos en especie.

El proyecto no solo contempla obras físicas, sino también la promoción de actividades culturales y deportivas para fortalecer la convivencia vecinal.

Entre los espacios ya rehabilitados se encuentran la Plaza Mirasierra Spurs, la Plaza de la colonia Roma, Skate Plaza Saltillo 2000 y la cancha Benito Juárez, mientras que continúan en proceso las mejoras en el parque Carlos R. González y en el Jesús Carranza, beneficiando a cerca de 75 mil personas en total.

En este último, se invierten 9.1 millones de pesos en trabajos que incluyen sustitución de pasto sintético, construcción de dogouts, instalación de mallas, reflectores y reforestación con árboles de encino.

Durante el evento, la jugadora de sóftbol Nallely Alejandra López Tobías agradeció las mejoras, señalando que estos espacios no solo impulsan el deporte, sino que promueven la recreación y la unión familiar.

Autoridades municipales, representantes de asociaciones civiles y vecinos del sector participaron en el banderazo, reafirmando el compromiso colectivo de mantener estos espacios en óptimas condiciones para el beneficio de actuales y futuras generaciones.