Suman 215 detenciones en operativos contra consumo de alcohol

Estas acciones responden a solicitudes planteadas por vecinos durante las reuniones que mantienen con autoridades policiacas

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Los operativos implementados por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo para inhibir el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública continuaron durante los fines de semana.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix informó que durante el cuarto fin de semana de estas acciones fueron detenidas 48 personas, con lo que la cifra acumulada desde el inicio de los recorridos llegó a 215 detenciones.

Garza Félix señaló que se había observado una mayor conciencia entre la ciudadanía, al trasladar sus convivencias al interior de los domicilios y cocheras; sin embargo, precisó que los operativos permanecerían de manera permanente.

Añadió que estas acciones respondían también a solicitudes planteadas por vecinos durante las reuniones que mantienen con autoridades, como parte de la instrucción del alcalde Javier Díaz González de conservar una atención cercana a la comunidad.

La multa por incurrir en esta conducta ascendía a 4 mil 600 pesos.

Durante el fin de semana, los recorridos de la Policía Municipal se concentraron principalmente en sectores del centro, oriente y poniente de Saltillo, incluido el primer cuadro de la ciudad, así como diversas colonias.

La autoridad exhortó a la población a reportar este tipo de situaciones a través del teléfono 844-414-11-14 de la Policía Municipal y mediante los grupos de WhatsApp de seguridad, con el objetivo de mantener una respuesta oportuna ante estos reportes.