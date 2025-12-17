Suman 20 millones de litros de huachicol decomisados en Coahuila

En lo que va del año, la FGR en Coahuila inició mil 420 carpetas, de las cuales 246 personas fueron vinculadas a proceso, y se obtuvieron 151 sentencias

El combate al robo de combustible marcó uno de los principales resultados de la Fiscalía General de la República (FGR) en Coahuila durante 2025, con más de 20 millones de litros de hidrocarburos asegurados e ingresados nuevamente a Petróleos Mexicanos (Pemex), informó el delegado federal Efraín Alonso Gastélum, al presentar el balance anual de decomisos y judicializaciones en la entidad.

El funcionario detalló que, tan solo en las carpetas radicadas directamente en la Fiscalía Federal de Coahuila, se aseguraron 5 millones 286 mil 464 litros de hidrocarburos, mientras que otros aseguramientos de gran escala —como el caso de carrotanques— que fueron atraídos por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, eleva la cifra total incautada en el estado a más de 20 millones de litros.

Todo el combustible cuya procedencia ilícita fue acreditada ya fue devuelto a Pemex.

En lo que va del año, la FGR en Coahuila inició mil 420 carpetas de investigación, de las cuales 246 personas fueron vinculadas a proceso, y se obtuvieron 151 sentencias condenatorias, incluyendo 99 en procedimiento abreviado y cuatro mediante juicio oral.

Estas cifras corresponden a diversos delitos federales, con especial énfasis en hidrocarburos, narcóticos y portación de armas de fuego.

Además del huachicol, Gastélum informó el aseguramiento de 5 mil 100 kilogramos de narcóticos, 84 armas de fuego, así como la realización de tres eventos de incineración, en los que se destruyeron 5 toneladas con 65 kilogramos de droga.

En materia de justicia restaurativa, destacó que mediante los mecanismos alternativos de solución de controversias se logró la recuperación de 39 millones 653 mil 105 pesos a favor de víctimas de delitos patrimoniales no violentos, resultado de acuerdos supervisados por el Ministerio Público Federal.