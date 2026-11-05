Suman 14 senderistas rescatados en el Cañón de San Lorenzo

El operativo más reciente al que hizo referencia ocurrió en Viesca, donde autoridades estatales y regionales participaron en la búsqueda

Alrededor de 14 personas, entre jóvenes y adultos, han tenido que ser rescatadas durante 2026 en el Cañón de San Lorenzo, en Saltillo, debido a incidentes relacionados con la práctica de senderismo, informó el director de Protección Civil Municipal, Francisco Martínez Ávalos.

Protección Civil advierte sobre rutas desconocidas

El funcionario señaló que una de las principales causas de riesgo es ingresar a zonas montañosas sin conocer las rutas, realizar recorridos sin acompañamiento de guías experimentados o carecer del equipo necesario para enfrentar situaciones de emergencia.

“Ir de senderismo no puede ir uno como aficionado, no puede ir uno sin experiencia. Tiene que ir gente que conozca primero los recorridos, las trayectorias”, expresó.

Martínez Ávalos explicó que estas recomendaciones también aplican para quienes viajan desde Saltillo a otros destinos naturales de Coahuila, particularmente la Sierra de Arteaga y las zonas montañosas de Viesca, donde las características del terreno pueden dificultar el regreso de personas que desconocen los caminos.

Reportan tres rescates en el operativo de Viesca

Precisamente, el operativo más reciente al que hizo referencia ocurrió en Viesca, donde autoridades estatales y regionales participaron en la búsqueda de senderistas originarios de Saltillo.

De acuerdo con el último reporte recibido por Protección Civil Municipal, tres personas habían sido rescatadas hasta las 00:30 horas. Martínez Ávalos aclaró que al momento de la entrevista desconocía si continuaban otras labores de búsqueda.

Equipo y precauciones para practicar senderismo

El director de Protección Civil también advirtió sobre los riesgos de practicar actividades como el rapel sin capacitación ni equipo especializado, debido a la posibilidad de sufrir accidentes en pendientes y formaciones rocosas.

Entre las medidas preventivas recomendó llevar teléfonos celulares con suficiente batería, equipos de radiocomunicación para lugares sin cobertura telefónica, calzado apropiado para terrenos irregulares, ropa de abrigo, agua y alimentos de fácil conservación.

Señaló que las temperaturas pueden disminuir considerablemente durante las tardes y noches en zonas de mayor altitud, lo que incrementa los riesgos para quienes se extravían sin provisiones o vestimenta adecuada.

Martínez Ávalos reiteró que la preparación previa, el conocimiento de las rutas y el acompañamiento de personas experimentadas son fundamentales para reducir los incidentes durante las actividades de senderismo.