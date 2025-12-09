Suman 13 robos a escuelas en Coahuila en primer semestre

El incidente más reciente ocurrió este fin de semana en una primaria del norte de Saltillo, donde se detectó que la línea de energía eléctrica fue cortada

El robo y vandalismo de una primaria en la capital del estado reavivó la preocupación por la seguridad en los planteles educativos, luego de que la Secretaría de Educación confirmara que ya suman por lo menos 13 robos a escuelas en Coahuila en el primer semestre del ciclo escolar 2025-2026.

El incidente más reciente ocurrió este fin de semana en una primaria del norte de Saltillo, de nombre Dr. Belisario Domínguez en la colonia Virreyes, donde padres de familia y directivos detectaron que la línea de energía eléctrica había sido cortada y varias cámaras de vigilancia arrancadas.

Parte del cableado del plantel fue sustraído y algunos minisplits quedaron dañados.

Debido a que el robo dejó sin energía eléctrica ni funcionamiento de la bomba de agua, la dirección determinó trasladar todas las clases a modalidad virtual mientras se resuelve la afectación.

La comunidad escolar reportó también que desde agosto estaba pendiente la reparación de un tramo de barda deteriorado por la caída de un árbol, lo que ya representaba un riesgo de seguridad.

La directora del plantel Wendy Consuelo Hernández, informó que la situación ya fue notificada a la Secretaría de Educación, a Planeación Educativa.

Aunque no se reportó la pérdida de objetos de valor, el daño al cableado dejó inoperantes servicios básicos, lo que afecta directamente la continuidad de las actividades escolares.

El subsecretario de Educación Básica en Coahuila, Hugo Iván Lozano, confirmó que este nuevo caso se suma a otros 12 robos registrados anteriormente en municipios como Saltillo, Torreón y Monclova.

Señaló que, aunque en todos los hechos se ha dado seguimiento para su reparación, las afectaciones —principalmente robo de cableado, minisplits y vandalismo— generan retrasos en el funcionamiento normal de las escuelas.

Autoridades educativas hicieron un llamado a vecinos, padres de familia y comités escolares a reportar cualquier movimiento sospechoso al 911, especialmente durante fines de semana y periodos vacacionales, cuando aumentan las incidencias.

Mientras avanzan los trabajos de restitución del servicio eléctrico, la escuela afectada continuará operando a distancia para garantizar clases, aunque padres y docentes reconocen que la modalidad representa retos en organización, cuidado de menores y seguimiento académico.