Suma Coahuila 75 inversiones en 2025 y prevé más en 2026

El estado de Coahuila cerrará este 2025 con la llegada de 75 nuevas inversiones, como resultado de la promoción económica internacional que se ha realizado, afirmó Luis Olivares Martínez, Secretario de Economía del estado. El funcionario destacó que estos proyectos han alcanzado a todas las regiones de Coahuila, priorizando aquellas que requieren un mayor impulso en materia de desarrollo económico.

¿En qué regiones de Coahuila se esperan más inversiones?

Olivares Martínez señaló que para el siguiente año se prevé que la Región Sureste concentre entre 40 y 45 inversiones, lo que permitirá una importante generación de empleos y la posibilidad de superar la cifra de inversiones registrada en 2025. Este crecimiento forma parte del objetivo de equilibrar el desarrollo en todo el territorio estatal.

¿Qué acciones se impulsan tras la quiebra de AHMSA?

El Secretario de Economía informó que la próxima semana se realizará el anuncio de una nueva inversión en la región Centro, una de las más afectadas tras la quiebra de Altos Hornos de México. En ese sentido, la Secretaría de Economía de Coahuila trabaja para reactivar la economía, además de apoyar en la liquidación de finiquitos a los trabajadores y en el pago a proveedores afectados.