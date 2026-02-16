Sugieren no ir a la presa Palo Blanco por presencia de cocodrilo

Este tipo de animales no son endémicos de Coahuila, por lo que lo más seguro es que alguien lo haya comprado en alguna veterinaria y lo haya arrojado a la presa

Luego de que se dieran a conocer imágenes de la presencia de un cocodrilo joven en la presa Palo Blanco, en el municipio de Ramos Arizpe, las autoridades ambientales de Coahuila sugieren a los visitantes que no se acerquen a este lugar, frecuentado por pescadores de la región.

Autoridades recomiendan evitar la presa Palo Blanco

Daniel González Guajardo, Coordinador de Recursos Forestales y Vida Silvestre de la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila, señaló que aunque el reptil no representa por ahora una amenaza, las autoridades han colocado trampas para intentar capturarlo y reubicarlo en un lugar adecuado.

“Ahorita la recomendación es que no se arrimen a la presa, nos está apoyando Seguridad Pública y Protección Civil hasta que no tengamos ya resultados… el que tenemos detectado mide alrededor de un metro, es un animal pequeño, todavía no representa un riesgo, pero no podemos dejarlo”.

Descartan presencia de más cocodrilos

El funcionario recalcó que hay que tener paciencia para lograr su captura y, aunque en redes sociales se ha hablado de que podrían ser al menos dos ejemplares, indicó que solo uno ha sido detectado.

Señalan liberación ilegal del ejemplar

Subrayó que este tipo de animales no son endémicos de Coahuila, por lo que lo más seguro es que alguien lo haya comprado en alguna veterinaria y, al ir creciendo, lo haya arrojado a la presa.

“Alguien lo puso en la presa. Es importante recalcar eso, porque hay tiendas que se dedican a vender de manera legal cocodrilos, algo que personalmente pienso que es algo indebido, porque la gente los tiene en su casa un tiempo y luego los libera indebidamente, poniendo en riesgo al ejemplar, poniendo en riesgo a la gente y poniendo en riesgo el ecosistema”.

Protección Civil participa en vigilancia y captura

El Subsecretario de Protección Civil del Estado, Ramiro Durán García, informó que se está colaborando en la captura del cocodrilo, para lo cual se han colocado cuatro jaulas para intentar atraparlo y poder trasladarlo de manera adecuada a un hábitat seguro para el animal y para la población.