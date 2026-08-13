Sufren percance tráiler y auto al rebasar en libramiento

El percance vehicular ocurrido en el kilómetro 33 del Libramiento Norponiente dejó únicamente daños materiales en ambas unidades.

Un tráiler y un automóvil participaron en un accidente cuando, al parecer, ambos conductores intentaron rebasar a la altura del kilómetro 33 del Libramiento Norponiente, después del entronque con la carretera a Monclova.



El tráiler circulaba con dirección a Zacatecas y el automóvil se desplazaba hacia Torreón. Durante la maniobra de rebase se produjo el contacto entre ambas unidades.



A pesar del impacto, ninguno de los ocupantes resultó lesionado, por lo que no fue necesario solicitar la presencia de los cuerpos de emergencia para atender personas.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes.

También fueron solicitadas grúas y representantes de las compañías aseguradoras, quienes buscarían llegar a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados.