Sufren percance tráiler y auto al rebasar en libramiento

Un tráiler y un automóvil participaron en un accidente cuando, al parecer, ambos conductores intentaron rebasar a la altura del kilómetro 33 del Libramiento Norponiente, después del entronque con la carretera a Monclova.
Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes.
También fueron solicitadas grúas y representantes de las compañías aseguradoras, quienes buscarían llegar a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados.