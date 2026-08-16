Sufre volcadura unidad de carga en la Arteaga-Saltillo

El incidente provocó carga vial momentánea y las autoridades señalaron el exceso de velocidad como la posible causa del percance.

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Un accidente protagonizado por un transporte de carga se registró este sábado 15 de agosto sobre la carretera federal 57, en el tramo conocido como Los Chorros, dentro del municipio de Arteaga.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 231, cuando la unidad se desplazaba en dirección de Saltillo hacia Matehuala.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador habría perdido el control del vehículo, ocasionando que se impactara contra los muros de concreto y posteriormente terminara volcado fuera de la carpeta de rodamiento.

Paramédicos de CAPUFE acudieron al sitio para brindarle atención al conductor, quien presentó únicamente lesiones menores.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron para tomar conocimiento del accidente y coordinar las labores necesarias para retirar el transporte de carga.

El percance provocó complicaciones en la circulación durante algunos minutos, mientras que de manera preliminar se señaló que una posible velocidad inmoderada habría sido uno de los factores que originaron la volcadura.