Sufre Saltillo 38 apagones de CFE en lo que va de 2026

Javier Díaz pidió a la CFE garantizar una alimentación eléctrica estable y con la capacidad necesaria para los sistemas de agua

Hasta el día de hoy la capital de Coahuila acumula 38 interrupciones eléctricas de más de una hora en los pozos de agua durante 2026, informó el alcalde Javier Díaz González que están dejando sin agua a cientos de colonias y familias en toda la capital.

El edil advirtió que el problema podría agravarse durante los meses restantes del año y llamó a la CFE a atender las deficiencias en la generación y distribución de energía.

Díaz González consideró que la frecuencia de estas fallas demuestra que no se trata de hechos aislados, sino de una situación que requiere inversiones y una estrategia permanente.

Las fallas de este pasado fin de semana dejaron fuera de servicio durante varios días a equipos del acuífero Sur situación que a la fecha afecta a más de 200 colonias.

Javier Díaz pidió a la CFE garantizar una alimentación eléctrica estable y con la capacidad necesaria para los sistemas de agua.

Recordó que el Ayuntamiento de Saltillo y la empresa operadora de agua se encuentran entre los principales usuarios de la CFE en la región Sureste, por lo que requieren condiciones confiables para mantener sus operaciones.

El alcalde señaló que se habían anunciado trabajos en dos subestaciones: una en el sur y otra en el oriente de la ciudad. Por ello, solicitó información sobre el avance de esas obras y pidió conocer si las inversiones serán suficientes para reducir nuevas interrupciones.