Sufre mujer quemaduras por acumulación de gas en plantel

Una acumulación en la cafetería causó el flamazo que dejó a una persona lesionada y obligó a evacuar a más de mil estudiantes.

Una mujer sufrió quemaduras de primer y segundo grado tras registrarse una explosión por acumulación de gas en la cafetería del CETIS 60, en Ramos Arizpe.

El incidente ocurrió mientras se preparaban alimentos en el establecimiento, donde se encontraban dos tanques de gas de 10 kilogramos conectados a la instalación de la cafetería.

Francisco del Ángel Vera Sosa, de 28 años e hijo de la comerciante, explicó que no habían detectado que uno de los tanques presentaba una fuga.

Según la información proporcionada, al encender la parrilla se produjo la acumulación de gas y posteriormente ocurrió la explosión, que provocó las lesiones a la mujer.

Paramédicos acudieron para atenderla y posteriormente la trasladaron al Hospital General. Francisco del Ángel Vera Sosa no resultó lesionado, aunque manifestó haber inhalado humo durante el incidente.

Como medida preventiva, las autoridades determinaron la evacuación del plantel mientras se revisaban las instalaciones y el área de la cafetería. En total, salieron del inmueble mil 300 alumnos y 70 integrantes del personal docente y administrativo.