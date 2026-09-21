Sufre motociclista severo impacto vial en Ramos Arizpe

Paramédicos auxiliaron al conductor de la motocicleta luego de salir proyectado en el cruce de Plan de Guadalupe y De la Fuente.

Un motociclista de 19 años fue trasladado a un hospital luego de sufrir un accidente en el cruce del bulevar Plan de Guadalupe y la calle De la Fuente, en la zona centro de Ramos Arizpe.

El percance ocurrió alrededor de las 6:30 horas de este jueves, cuando Osiel Alejandro López Sánchez circulaba en una motocicleta Italika por Plan de Guadalupe.

En ese momento, desde la calle De la Fuente se incorporó un Kia Forte conducido por Wendy Viridiana Gómez Galván, de 31 años. Personal de Tránsito señaló que, de acuerdo con la secuencia del accidente, la conductora habría ignorado la luz roja del semáforo.

La motocicleta impactó contra el costado izquierdo del automóvil y el joven terminó sobre la superficie de rodamiento. Paramédicos acudieron para brindarle los primeros auxilios.

Osiel Alejandro López Sánchez se dirigía de la colonia La Ciénega hacia la empresa ZF, en el Parque Industrial de Ramos Arizpe. Posteriormente, fue llevado a la Clínica 2 del IMSS, donde se reportó con traumatismo craneoencefálico severo y fue intubado.

Personal médico indicó que aparentemente llevaba casco al momento del accidente, mientras que testigos señalaron que pudo desprenderse durante la caída. Las autoridades continuaron con las diligencias para establecer cómo ocurrió el percance.