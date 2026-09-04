Sufre ataque convulsivo al acudir por su pensión del Bienestar

Una mujer de 60 años sufrió un ataque convulsivo afuera del Banco del Bienestar en Monclova, donde acudiría a cobrar su pensión.

Una mujer de 60 años sufrió un ataque convulsivo cuando estaba a punto de ingresar al Banco del Bienestar, ubicado en el centro de Monclova, para cobrar su pensión. Cecilia Cuéllar Guillermo se encontraba a unos pasos de la entrada de la sucursal De la Fuente cuando presentó la crisis de salud y cayó al exterior del inmueble.

El incidente movilizó inicialmente a los Servidores de la Nación que se encontraban en el lugar, quienes brindaron los primeros auxilios a la mujer mientras se solicitaba apoyo de Protección Civil. Posteriormente, personal de la corporación llegó al sitio y solicitó la presencia de paramédicos de la Cruz Roja para valorar las condiciones de la afectada.

Ataque convulsivo impide a mujer cobrar su pensión

Cecilia Cuéllar Guillermo, quien tiene su domicilio en la calle Laredo número 928 de la colonia Héroes del 47, explicó que los episodios convulsivos que padece son eventuales. La mujer había acudido al Banco del Bienestar para realizar el cobro de su pensión, pero la crisis ocurrió justo cuando estaba por ingresar a la sucursal.

Los paramédicos de la Cruz Roja realizaron una valoración inicial y proporcionaron atención a la mujer en el exterior del banco. Debido a la situación que presentó, posteriormente fue trasladada a un hospital para que recibiera una revisión médica más completa y se determinara su estado de salud.

Los socorristas recomendaron a Cuéllar Guillermo acudir con un médico para recibir una valoración especializada y conocer las posibles causas de las crisis convulsivas que presenta de manera ocasional. La recomendación busca que pueda contar con un diagnóstico y seguimiento adecuado ante la aparición de nuevos episodios.

La atención se desarrolló sin que se reportaran otras personas afectadas por el incidente registrado en las inmediaciones del Banco del Bienestar. La mujer recibió asistencia antes de ser trasladada para continuar con la atención médica, mientras que el cobro de su pensión quedó pendiente debido a la emergencia que enfrentó.