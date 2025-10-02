Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Coahuila

Sucursales de Monte de Piedad cierran por huelga nacional

Por: Antonio Herrera

01 Octubre 2025, 20:12

Compartir

Empleados afirmaron que sus acciones son en cooperación con la huelga nacional, por lo que pidieron comprensión a los clientes

Sucursales de Monte de Piedad cierran por huelga nacional

Las sucursales del Nacional Monte de Piedad en todo el país permanecen cerradas debido a una huelga convocada por el sindicato de trabajadores, en demanda de mejores condiciones laborales. En Coahuila, al menos siete sucursales han suspendido operaciones mientras se mantiene el paro.

43531405-229f-4246-a4dd-54a1ae9be595.jpg

Una de las empleadas, quien prefirió no dar su nombre, confirmó que el movimiento es de carácter nacional y pidió comprensión a los clientes, ya que, mientras el conflicto no se resuelva, no será posible realizar refrendos, pagos o liquidaciones de empeños. Esto ha generado preocupación entre los usuarios por posibles recargos o la pérdida de sus artículos.

Los empleados esperan que la administración del Monte de Piedad no penalice a los clientes por los días no laborados, aunque hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial. Mientras tanto, las puertas seguirán cerradas hasta que se llegue a un acuerdo entre la empresa y el sindicato.

Comentarios