Subsidian con hasta 35 mil pesos la compra de sementales

Productores ganaderos del estado podrán acceder al programa de apoyo que contempla la entrega de mil sementales con subsidios de hasta 35 mil pesos por animal

Productores ganaderos del estado podrán acceder al programa de apoyo que contempla la entrega de mil sementales con subsidios de hasta 35 mil pesos por animal, tras la apertura de ventanillas en coordinación con el Gobierno Federal.

El esquema surge como alternativa frente al impacto económico que ha dejado el cierre de la frontera a la exportación de becerros, una situación que ha reducido la utilidad de los pequeños productores. Con el nuevo modelo, quienes antes vendían ganado de 250 kilos podrán engordarlo hasta 500 kilos, accediendo a créditos con tasas del 8% anual.

Además del subsidio, se contempla inversión en infraestructura clave como el rastro de Monclova y la empacadora estatal, con el objetivo de obtener certificación TIF. Esto permitirá que la carne producida en Coahuila se comercialice no solo en el estado, sino también en distintos puntos del país.

Las ventanillas ya se encuentran habilitadas en las coordinaciones regionales de Desarrollo Rural y en las direcciones municipales del ramo, donde los interesados pueden iniciar sus trámites.

Con este programa, se busca fortalecer la rentabilidad del sector, dar salida a la producción local y garantizar que las familias ganaderas tengan mejores condiciones de comercialización en un mercado afectado por las restricciones de exportación.