Sube precio de la tortilla en Saltillo y sureste de Coahuila

Productores locales señalan que también enfrentan mayores gastos operativos, como el incremento en el gas, los fletes y los materiales

A partir de este 15 de abril, el precio de la tortilla comenzó a incrementarse en Saltillo y la región sureste de Coahuila, con alzas que van de dos a cuatro pesos por kilogramo. Este ajuste obedece principalmente al encarecimiento de la harina de maíz, además del aumento en combustibles, transporte y otros insumos indispensables para su producción.

Aunque el promedio nacional ronda los 23.7 pesos por kilo, en el norte del país los costos suelen ser más altos, por lo que no se descarta que el precio alcance entre 26 y 28 pesos en las próximas semanas.

Costos operativos presionan a productores

Productores locales señalan que también enfrentan mayores gastos operativos, como el incremento en el gas, los fletes y los materiales, así como la presión de mejorar salarios para conservar a sus trabajadores.

A esto se suma la competencia de negocios informales que operan sin regulación, lo que complica el panorama para las tortillerías establecidas. El aumento no será uniforme, pero se espera que se refleje gradualmente en los distintos puntos de venta de la región.

Algunos negocios absorben el impacto

En un recorrido por establecimientos de la ciudad, algunos negocios han optado por absorber parte del impacto para no afectar a sus clientes.

Tal es el caso de una tortillería ubicada en el fraccionamiento Fundadores, donde el incremento fue de solo un peso con el objetivo de apoyar la economía familiar.

Comerciantes recordaron que el precio se había mantenido estable en alrededor de 23 pesos durante los últimos tres años, aunque ahora existen sitios donde el kilo puede llegar hasta los 30 pesos, lo que ha generado preocupación entre los consumidores.