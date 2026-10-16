Sube interés de Coahuila por sumarse a conservación de la monarca

Tras el inicio de Escuelas con Alas en una primaria de Saltillo, otros planteles han manifestado interés en incorporarse

El interés de escuelas de Coahuila por participar en la conservación de la mariposa monarca comenzó a extenderse tras la incorporación de la primaria Narciso Mendoza, en Saltillo, al programa Escuelas con Alas, una iniciativa de educación ambiental que busca involucrar a estudiantes, docentes y padres de familia en la protección de esta especie migratoria.

María Luisa Contreras de León, enlace de Difusión, Comunicación y Educación Ambiental de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), confirmó que representantes de otros planteles ya comenzaron a comunicarse para solicitar información sobre el proyecto.

“Ya están muchas escuelas interesadas. Ya se están comunicando porque se dieron cuenta de esta y ya están: ‘yo quiero, yo quiero’”, expresó la funcionaria al referirse a la respuesta que ha generado la iniciativa.

La primaria Narciso Mendoza es actualmente la única escuela de Coahuila incorporada formalmente al programa, por lo que las instituciones interesadas deberán establecer contacto con las organizaciones responsables para conocer los requisitos y el proceso de participación.

Alejandra Samarripa, coordinadora de proyectos de Correo Real, explicó que Escuelas con Alas contempla 17 acciones de conservación ambiental, que deben ser desarrolladas por un comité ecológico integrado por alumnos, maestros, directivos y padres de familia.

Cada actividad completada permite colocar una insignia en un tablero de seguimiento. El proceso puede extenderse entre uno y año y medio, dependiendo del avance y la participación de la comunidad escolar.

“Quisiéramos tener muchas escuelas, pero también tenemos que ser un poco realistas en cómo podemos ir avanzando, ya que sí es un proyecto que requiere un gran compromiso a largo plazo”, señaló Samarripa.

La coordinadora informó que en Nuevo León ya participan 15 escuelas en el cumplimiento de estos tableros, principalmente en municipios como Apodaca y Pesquería, además de otros planteles que se han acercado a la iniciativa.

En Coahuila, la expectativa es ampliar gradualmente la participación, incluso con la incorporación de una escuela adicional por año, dependiendo del interés de las comunidades educativas y de la capacidad de acompañamiento de las organizaciones.

Por su parte, Contreras de León explicó que el proyecto reúne a distintas instituciones ambientales, entre ellas CONANP, CONAFOR, PROFEPA, SEMARNAT y dependencias estatales, que brindarán orientación a los estudiantes mediante un cronograma de actividades.

La funcionaria destacó que esta colaboración permitirá trabajar directamente con alumnos de una escuela urbana, mientras PROFAUNA y Correo Real podrán atender el interés de otros planteles que busquen sumarse a las acciones de conservación de la mariposa monarca.