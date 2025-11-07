Sube demanda de vacuna BCG en Coahuila tras cinco meses sin ella

En Saltillo y Ramos Arizpe, los centros de salud reportan listas de espera de varias semanas, especialmente para quienes esperaban el biológico desde junio

Luego de cinco meses sin recibir biológico, la Secretaría de Salud de Coahuila reactivó la aplicación de la vacuna BCG, utilizada para prevenir formas graves de tuberculosis, con la distribución de 30 mil dosis en las ocho jurisdicciones sanitarias del estado.

Durante lunes, martes y miércoles se realizó el reparto a hospitales y centros de salud, y a partir de este jueves comenzó su aplicación general para recién nacidos y menores que requieren completar su esquema de vacunación.

El secretario de Salud, Eliud Aguirre Vázquez, explicó que las dosis son enviadas por el Gobierno Federal, responsable de su adquisición y autorización, y subrayó la importancia de este refuerzo.

“Es una dosis que previene padecimientos que pueden presentarse de forma severa en los menores, como la meningitis tuberculosa. Por eso recomendamos a las familias acudir a su centro de salud u hospital más cercano”, señaló.

La distribución se realizó en los hospitales generales y centros de salud de Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras, Acuña, Sabinas, Cuatro Ciénegas y Francisco I. Madero, con horarios de atención que varían entre las 8:00 y 14:00 horas.

La subdirectora de Prevención y Promoción de la Salud, Martha Alicia Romero Reyna, detalló que la disponibilidad se extenderá conforme lleguen nuevos lotes y que, en algunos municipios, las citas para aplicación ya se encuentran saturadas hasta diciembre debido a la alta demanda.

En Saltillo y Ramos Arizpe, por ejemplo, los centros de salud reportan listas de espera de varias semanas, especialmente para familias que esperaban el biológico desde mediados de año.

La vacuna BCG, aplicada de manera gratuita, protege a los recién nacidos y niños pequeños contra la tuberculosis en sus formas más graves. Su aplicación estaba suspendida desde junio por falta de suministro federal, lo que generó rezagos en los esquemas básicos de vacunación infantil.

Las autoridades de Salud exhortaron a los padres de familia a programar su cita y acudir con la cartilla de vacunación para asegurar el registro correcto del biológico.