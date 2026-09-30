Sube calidad de vida de familias de Torreón con apoyo para casas

El programa permite que las familias realicen trabajos de ampliación, reparación o mejoramiento de sus viviendas con un menor impacto en su economía

Con el objetivo de apoyar la economía de las familias y contribuir al mejoramiento de sus viviendas, la Administración Municipal de Torreón mantiene vigente el programa de material de construcción a bajo costo, que registra un avance del 70 por ciento.

A través de este esquema, durante el presente año se han entregado más de 6 mil vales, de una meta anual de 9 mil 524. Cada vale tiene un costo de recuperación de mil 200 pesos e incluye un paquete de 100 blocks y 10 bultos de cemento de 25 kilogramos, lo que representa un ahorro aproximado del 60 por ciento respecto al precio comercial.

El programa permite que las familias realicen trabajos de ampliación, reparación o mejoramiento de sus viviendas con un menor impacto en su economía, además de contribuir a fortalecer su patrimonio y mejorar las condiciones de seguridad de sus hogares.

La Administración Municipal destacó que la obra social es una prioridad, ya que atender las necesidades de vivienda también representa una medida preventiva para evitar que las condiciones de construcción pongan en riesgo la integridad de las familias.

En ese sentido, las autoridades refrendaron su compromiso de acercar los programas sociales a quienes realmente los necesitan y ofrecer alternativas que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes de Torreón.

Las personas interesadas pueden acudir a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Social, de lunes a viernes, en un horario de 08:00 a 15:00 horas, para solicitar la expedición de su vale.

Una vez obtenido, el documento debe canjearse directamente en la ferretería proveedora, donde el beneficiario realiza el pago correspondiente y recibe el material de construcción.